Vorarlberger Tobias Ilg wird Landwirt des Jahres 2018

Tobias Ilg, Energielandwirt aus Dornbirn, wird Landwirt des Jahres 2018 und gleichzeitig als Sieger der Kategorie "Energielandwirt" ausgezeichnet.

Am 18. Oktober wurde der “CeresAward”, der bedeutendste Award für Landwirte im gesamten deutschen Sprachraum, vom Fachmedium agrarheute in Berlin übergeben.

‘Nicht alles was wirtschaftlich ist, macht Sinn, aber alles was Sinn macht, wird irgendwann wirtschaftlich’, diese Maxime beherzige der Landwirt des Jahres, Tobias Ilg, so die fünfköpfige Jury des CeresAward über den Gesamtsieger. „Er ist stark in seiner Region verortet, schaut aber gerne über den Tellerrand hinaus. Seine Neugierde ist kaum zu stillen; Neues zu wagen ist quasi sein Hobby“, führt die Jury weiter aus.