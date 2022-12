Vorarlberger Startup holt sich 360.000 Euro Investment

Das No-Code-Startup kula aus Vorarlberg holt 360.000 Euro Pre-Seed-Investment.

Pre-Seed-Runde

Nun meldet sich das Startup mit erfreulichen Neuigkeiten: kula hat eine Pre-Seed-Runde in der Höhe von 360.000 Euro abgeschlossen. Der Investor ist das oberösterreichische Family Office VGW.

Das Geld soll in die Markteinführung des Produkts und in den Ausbau des bisher nur siebenköpfigen Teams fließen. Die App soll im Sommer 2023 am Markt starten.