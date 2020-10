Vorarlberger Staatssekretär ruft zur Wien-Wahl auf

Der Vorarlberger Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) ruft die in Wien lebenden Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auf, zur Wien-Wahl zu gehen.

Rund 25.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger leben derzeit in Wien. Eine Wählerschaft die der ÖVP-Staatssekretär Magnus Brunner in seinem Heimatdialekt gerne für seine Partei gewinnen möchte.

Brunner wirbt für Blümel

Deshalb ruft Brunner in seinem auf Facebook veröffentlichtem Video nicht nur die Vorarlberger in Wien, sondern auch alle Wienerinnen und Wiener auf, zur Wahl zu gehen und dem ÖVP-Kandidaten Gernot Blümel ihre Stimme zu geben.

Aufruf an Studenten

Selbst für die dreitausend Vorarlberger Studenten in Wien sei es kein Problem bei den anstehenden Landtags- und Bezirksvertretungswahlen ihre Stimme abzugeben, meint Brunner mit einem Augenzwinkern. Schließlich haben die Wahllokale in der Bundeshauptstadt bis 17 Uhr geöffnet, allzu frühes Aufstehen sei also keine Ausrede seine Stimme nicht abzugeben.