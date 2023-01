Vorarlberger sorgen fleißig vor

Das vergangene Jahr war finanziell auch für Privatpersonen schwierig - trotzdem sind die Vorarlberger fleißige Sparer.

Pandemie, der Krieg in der Ukraine, Inflation und Klimawandel: Eine Krise nach der nächsten sorgt für Verunsicherung und Auswirkungen in sämtlichen Lebensbereichen.

Eine Umfrage der IMAS Austria hat ergeben, dass 73 Prozent der Vorarlberg in den kommenden Monaten eine Verschlechterung der persönlichen Lebensqualität erwarten. 20 Prozent rechnen mit einem Gleichbleiben, nur vier Prozent glauben an eine Verbesserung. "Obwohl derzeit die finanziellen Belastungen durch die hohe Inflation spürbar steigen, sehen wir, dass die Menschen besonders in Krisenzeiten Sicherheit und Halt suchen. In der Altersvorsorge hat die expansive Geldpolitik der EZB in der letzten Dekade den Sparern sowie Vorsorgewilligen einiges abverlangt." So Manfred Bartalszky, Vorstand der Wiener Städtischen.