Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr verbindet bolivianische Großstädte

Der Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr realisierte die inzwischen achte Seilbahnlinie in La Paz/El Alto. In wenigen Minuten gelangen die Fahrgäste in dieser Express-Linie „von Herz zu Herz“ – so lautet auch der Slogan dieser Linie (auf Spanisch: „De Corazón a Corazón”).

Wenn es um Mobilität und öffentliche Verkehrsmittel geht, ist die Seilbahn oft noch nicht eines der ersten, das den Städteplanern einfällt. Im bolivianischen Regierungssitz ist dies ganz anders. Seit 2014 sind in La Paz Seilbahnen aus dem Hause Doppelmayr Teil des täglichen Lebens der Stadtbewohner. Das größte urbane Seilbahnnetz der Welt lässt die beiden zusammengewachsenen Großstädte La Paz und El Alto noch enger zusammenrücken, erleichtert die Mobilität, verkürzt die Wegzeiten und garantiert ein zuverlässiges Ankommen in kurzer Zeit.

Neue Seilbahnlinie verbindet Die Línea Morada verbindet mit ihrem ersten Abschnitt das Stadtzentrum von La Paz mit der Stadt El Alto. Das erste Segment der Línea Morada wird mit 6 m/s betrieben, schneller als die meisten Linien, die mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s verkehren. Für die Fahrgäste bedeutet das, dass sie in nur acht Minuten von La Paz nach El Alto fährt. Von dort reicht der zweite Abschnitt dieser Linie noch weiter in die Stadt El Alto hinein bis zur Endstation „6 de Marzo“, in unmittelbarer Nähe zum internationalen Flughafen. Die Seilbahnverbindung „von Herz zu Herz“ schafft in insgesamt nur 16 Minuten, was bisher im Straßenverkehr für dieselbe Strecke bis zu eine Stunde in Anspruch nehmen konnte.

Bei der Eröffnung. ©Doppelmayr

Seilbahnstation mit Superlativ Die Station „Faro Murillo“ ist mit 10.000 m² Gesamtfläche das größte Stationsgebäude im Seilbahnnetz und das nicht nur wegen zusätzlicher kommerzieller Flächen. Es entsteht hier eine der wichtigsten Umsteigestationen, denn in diesem Gebäude sind die Línea Morada sowie künftig auch die Línea Plateada integriert. Nach der Fertigstellung dieser weiteren Linie im nächsten Jahr, können die Fahrgäste von dieser Station aus in vier Himmelsrichtungen mit der Seilbahn fahren. Doch damit nicht genug, dieser Knotenpunkt ist mit der entsprechenden Weitsicht als ein Drehkreuz zwischen den beiden Städten geplant. Weitere Linien aus dem Seilbahn-Masterplan sind vorgesehen, um in der Zukunft hier integriert zu werden.

Das weltgrößte Seilbahnnetz im Überblick

Verwendetes Seilbahnsystem: Kuppelbare 10er-Gondelbahn

Anzahl der Linien in Betrieb: 8

Anzahl der Linien in Bau: 2

Gesamtlänge: ca. 33 km

Gesamtzahl Kabinen: 1.403

Gesamtzahl Stationen: 25

Gesamtbeförderung seit Mai 2014 bis Ende September 2018: 154 Mio. Fahrgäste

Aktuelles Tagesmittel: 230.000 Fahrgäste