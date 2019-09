Vorarlberger Schüler sprechen #klartext

Dem Ländle steht ein spannender Wahlherbst bevor! Anlässlich der Landtagswahl lädt die Schülerunion am Dienstag, den 24. September, in Feldkirch zur achten #klartext-Podiumsdiskussion.

Österreichs größte politische Podiumsdiskussion geht am kommenden Dienstag in die nächste Runde. Nachdem die Schülerunion im vergangenen April anlässlich der Europawahlen bereits ins Feldkircher Montforthaus lud, steht nun die Ausgabe zur Landtagswahl – und im weiteren Rahmen zur zwei Wochen zuvor anstehenden Natinalratswahl – auf dem Programm. „2019 ist ein echtes Super-Wahljahr: EU-Wahl, Nationalratswahl und dann auch noch die Landtagswahl – das gibt es nicht oft.

Ebenfalls besonders ist, dass zwei #klartext-Podiumsdiskussion in so einem kurzen Zeitraum über die Bühne gehen“, freut sich #klartext-Organisator Daniel Bayer auf eine spannende, achte Ausgabe der politischen Diskussions-Veranstaltung. Für die Organisatoren sei dies eine besondere Herausforderung, „die wir aber gerne stemmen. Denn wer, wenn nicht wir, bieten der Schülerschaft eine Informationsplattform, wo sie sich über die akutellen politischen Geschehnisse informieren können.“ Abschließend richtet Bayer das Wort direkt an die Jugend: "Wir Jugendliche müssen unsere Stimme erheben und über die Zukunft unseres Staates und unseres Bundesland mitbestimmen. Deshalb ab an die Wahlurne!" Präsentiert von WANN & WO.