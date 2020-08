Vorarlberger Rodel-Weltmeister Müller schenkt Leukämiekrankem Hoffnung

Normalerweise ist der Bludenzer Goldmedaillengewinner Jonas Müller für seine sportlichen Leistungen bekannt. Nun hat er mit seiner Stammzellenspende eine weitere Spitzenleistung geschafft: Er schenkte einem Schwerkranken Hoffnung.

Mit seiner Stammzellenspende schenkte Müller einem an Leukämie erkrankten Jungen aus Mitteleuropa Hoffnung. "Der Anruf im Dezember kam für mich sehr überraschend, da ich mich schon 2017 typisieren ließ. Ich war natürlich überglücklich, dass ich eventuell als Spender infrage komme", erzählt der Sportler. "Ich bin dann am Tag der Spende sehr herzlich von dem sympathischen Team in Gauting empfangen worden und es ging auch schon gleich los. Aus dem linken Arm wird das Blut in die Maschine reingepumpt und die Stammzellen rausgefiltert. In den rechten Arm wurde das Blut wieder hinein gepumpt. Man kann zuschauen, wie sich der Beutel mit seinen eigenen Stammzellen langsam füllt und man einem Leukämiepatienten die Hoffnung auf ein Leben ohne diese Krankheit schenkt. Es ist wirklich ein sehr gutes Gefühl."