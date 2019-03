Vorarlberger Rechtsanwalt von übler Nachrede freigesprochen

Urteil nicht rechtskräftig. Rechtsanwalt hatte in Zivilprozess anderen Anwalt als Lügner bezeichnet.

Ein Oberländer Rechtsanwalt erhob wegen übler Nachrede Privatanklage gegen einen Unterländer Rechtsanwalt. Denn in einem Zivilprozess hatte der Unterländer Anwalt seinen Oberländer Berufskollegen vor Zeugen als Lügner bezeichnet. Im Strafprozess am Bezirksgericht Dornbirn wurde der angeklagte Unterländer Anwalt nun im Zweifel vom Vorwurf der üblen Nachrede freigesprochen. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Denn der Privatankläger legte Berufung ein. Nun werden in zweiter Instanz die Zuständigen vom Landesgericht Feldkirch entscheiden.