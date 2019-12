Vorarlberger Privatkonkurse im normalen Bereich

Hochrechnung 2019: Die Auswirkungen der Gesetzesnovelle im November 2017 dämmen sich nun ein.

In Vorarlberg gibt es im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 21,7 Prozent an Privatinsolvenzen zu verzeichnen. Die Gesetzesnovelle im November 2017 sorgte jedoch für Disharmonie in den Insolvenzaufzeichnungen, da im Jahr 2017 Insolvenzanträge zurückgehalten wurden und der Nachholeffekt im Jahr 2018 deutlich spürbar war. 2019 zeigt, dass sich die diesjährigen Zahlen im Vergleich zum Mittelwert aus 2017/2018 im Normalbereich befinden.