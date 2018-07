Vorarlberger Polizei warnt vor Einschleichdiebstählen

Bregenz - Seit Anfang Juni 2018 wurden in Vorarlberg untertags mindestens 39 Einschleichdiebstähle in Wohnhäuser zur Anzeige gebracht.

Täter oft aus dem Bettlermilieu

Aufgrund der Ermittlungen sowie Angaben der Opfer stammt die Täterschaft meist aus dem Bettlermilieu. Die Täter suchen gezielt nach Schmuck, Bargeld und anderen kleinen Wertgegenständen, welche leicht und Großteils unbemerkt entwendet werden. Der Diebstahl wird oft erst im Nachhinein von den Hausbewohnern bemerkt. Wenn es zu einer Täter-/Opferkonfrontation kommt, geben die Täter meist an, auf der Suche nach Arbeit zu sein oder bitten um ein Glas Wasser, um so ihre Anwesenheit am Tatort zu erklären. Nicht selten geschieht es auch, dass fremde Personen, meist aus dem Bettlermilieu, unter den angeführten Vorwänden (Wasser, Toilette benutzen, etc.) Eintritt in die Wohnhäuser erbitten und bei günstiger Gelegenheit erbeuten.