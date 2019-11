Vorarlberger Pflegemodell für Russland.

Diese Woche erhielten unter anderem BENEVIT-Pflegeeinrichtungen in Langen und Weidach-Bregenz hochrangigen Besuch von russischen Projektmanagern.

Diese Projektmanager haben den Auftrag, in Russland ein refinanzierbares Langzeitpflegemodel explizit für Menschen mit Demenz aufzubauen und all das in einem refinanzierbaren Geschäftsmodell darzustellen.