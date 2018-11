Vorarlberger Obstbaumpflanzaktion mit erfreulichem Ergebnis

Die Rückmeldungen auf die Obstbaumpflanzaktion "1.000 Bäume fürs Ländle" haben alle Erwartungen übertroffen.

– Es gibt immer weniger Obstbäume.

– Trotzdem wächst das Interesse in manchen Bevölkerungsteilen.

– Im Gegensatz zu den Mostbirnen herrscht grundsätzlich Mangel an heimischen Mostäpfeln.

– Wertvolle Spezialsorten für Most und Obstbrände sind kaum verfügbar.

– Wegen neuer Krankheiten muss das Sortenspektrum geändert werden.

– Immer kleinere Gärten erfordern kleinere Formen (Spindel, Sträucher).

– Es besteht kaum Zeit und Know How für die Baumpflege.