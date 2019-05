Vorarlberger nur fünf Minuten ohne Strom

Wenn es um eine sichere Stromversorgung geht, agiert das Vorarlberg Netz unter den Spitzenreitern. Das wird auch jetzt wieder mit aktuellen Zahlen bestätigt.

Doppelte Absicherung

Den Grund für die Bestätigung des Erfolgs sieht illwerke vkw Vorstandsmitglied Christof Germann im hohen Verkabelungsgrad im Verteilnetz sowie einer konsequenten Strategie der Ringbildung. „Wir haben unser Netz von Anfang an so aufgebaut, dass wir Ortsnetzstationen in der Regel von zwei Seiten versorgen können. So können wir durch Umschaltvorgänge bei defekten Leitungen umgehend reagieren und die Versorgung in kurzer Zeit wiederherstellen“, so Germann. Zudem investiere man laut Germann regelmäßig in eine moderne und bestens gewartete Infrastruktur.