Vorarlberger Multitalent mit Hitpotenzial

Chiara Thaler ist erst 13 Jahre alt, doch schon jetzt zeigt sie groß auf. Das Video zu ihrem neuen Song „Magic World“ wurde innerhalb eines Monats über 26.000 Mal auf YouTube angeklickt.

Ein Neuling im Showbusiness ist Chiara nicht. Im Alter von drei Jahren nahm sie zum ersten Mal Ballett- und Stepptanzunterricht. Zwei Jahre später stand sie für Musical Kids Liechtenstein auf der Bühne. In den Folgejahren räumte sie mit ihrem Bruder Constantin mehrere österreichische und europäische Meistertitel in der Kategorie Musical- und Showdance ab. 2013 erhielten die beiden für ihren Auftritt in der ORF-Sendung „Die große Chance“ die volle Punktezahl. Drei Jahre später belegte die Schülerin bei „The Voice of Kärnten“ den zweiten Platz, wie die “VN” berichten.