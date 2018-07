Vorarlberger Metall-Profis helfen in Tansania

Im März besuchten vier Fachmänner der Vorarlberger Metallbranche ein regionales Entwicklungsprojekt der „Rural Development Organisation“ (RDO) in Tansania und brachten in die Entwicklungszusammenarbeit ein.

Unter der Leitung von Schlossermeister Peter Türtscher aus Dornbirn brachten der Innungsmeister der Vorarlberger Metalltechniker Christian Thaler (Thaler-Stahlbau Hard), Gerd Hölzl (Gravurtec Götzis) sowie Lehrlingsausbildner Simon Alber (Meusburger Formenbau) Know-how aus Vorarlberg in die RDO-Schlosserwerkstätte in Mdabulo mit.

In mehreren Ausbildungs-Einheiten fertigten sie gemeinsam mit den „Metal Workers“ vor Ort Türen für ein neues Schülerhostel sowie Muster für Aluminiumfenster an. Außerdem führte das Vorarlberger Team die Projektteilnehmer in die Bedienung einer von Meusburger Formenbau gesponserten Metall-Fräsmaschine ein. „Gerade weil es in Vorarlberg im Ausbildungsbereich kaum an etwas mangelt, ist es besonders wichtig, Erfahrung weiterzugeben, damit auch andere von besseren Rahmenbedingungen profitieren können“, betont Innungsmeister Christian Thaler.