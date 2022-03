Vorarlberger leitet größte ukrainische Bank in Kriegszeiten

2021 übernahm Gerhard Bösch die ukrainische PrivatBank - jetzt steckt er mitten im Krieg.

Als der Vorarlberger Gerhard Bösch Mitte 2021 die Leitung der zwangsverstaatlichten ukrainischen PrivatBank übernahm, sollte er sie auf eine Privatisierung bis 2024 vorbereiten. Seit dem Beginn der russischen Militärinvasion am 24. Februar hat Bösch nun ganz andere Prioritäten: Es gilt, das größte Bankinstitut der Ukraine in Kriegszeiten am Laufen zu halten. Einstweilen funktioniert das relativ gut, berichtete der Spitzenmanager am Mittwoch im Gespräch mit der APA in Wien.