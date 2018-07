Vorarlberger Landwirtschaftskammer-Präsident Moosbrugger: "Es braucht Strategien gegen Wetterextreme"

Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger spricht im "ZIB 2 Interview" über Lösungsmöglichkeiten für wetterbedingte Veränderungen und die finanzielle Lage der Bauern.

Eine solche Extremsituation habe es in Vorarlberg bisher noch nicht gegeben, so Moosbrugger im “ZIB 2-Interview”: “Wir werden kurzfristig Lösungsmittel finden, damit das Land Vorarlberg betroffene Bauern unterstützen kann.” Die Landwirtschaft sei gefordert, Wetterereignisse versicherungstechnisch langfristig abzusichern.

Kürzung der Agrarförderung

Die Europäische Kommission will die Agrarförderung in der Periode 2021 bis 2027 um fünf Prozent kürzen. Moosbrugger will in den Verhandlungen an den Bundeskanzler appellieren: “Es müssen Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden, damit die Leistungen, die österreichische Bauern für das Land erbringen auch in Zukunft erbringbar sind.”