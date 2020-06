Vorarlberger Landtag stellte Weichen für die Wahlen

Der Vorarlberger Landtag hat am Mittwoch die Weichen für die Abhaltung der Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen im September gestellt.

Absage wegen Corona

Die Vorarlberger Gemeindevertretungswahlen hätten ursprünglich am 15. März stattfinden sollen. Am 12. März wurden sie allerdings wegen der Corona-Pandemie zum Schutz der Bevölkerung und der Wahlkommissionen kurzfristig abgesagt. Als Grundlage für die Absage diente Artikel 14 der Landesverfassung, in dem es heißt: "Bei außerordentlichen Verhältnissen, welche die Durchführung fälliger Gemeindevertretungswahlen unmöglich machen, können die Wahlen bis zu neun Monate nach Beendigung dieser Verhältnisse durchgeführt werden."