Vorarlberger Landtag live: Landesvoranschlag 2021

Am Mittwoch widmet sich der Vorarlberger Landtag dem Budget des kommenden Jahres. Die Sitzung ab 9 Uhr im Livestream auf VOL.AT.

Die in anderen Jahren übliche zweitägige Sitzung des Landtags im Dezember wurde in diesem Jahr vom Erweiterten Präsidium des Landtags zur Reduzierung von Kontakten auf einen Sitzungstag komprimiert.

Aktuelle Stunde: Feiertage und Jahreswechsel

Zu Beginn der Landtagssitzung, ab 9.00 Uhr, erfolgt die Wahl der Direktorin des Landes-Rechnungshofs. Danach befasst sich der Landtag in der Aktuelle Stunde mit dem von allen Landtagsfraktionen gemeinsam vorgegebenen Thema "Feiertage und Jahreswechsel in Zeiten der Pandemie". Eine Dolmetscherin und ein Dolmetscher übersetzen die Aktuelle Stunde in Gebärdensprache.

• Mit der 2. COVID-19-Sammelnovelle sollen die im April beschlossenen Covid-19-Sonderregelungen bis zum 31. Juli 2021 verlängert werden.

• Die Änderung des Verwaltungsabgabengesetzes sieht vor, dass bis Ende Juli 2021 auch weiterhin für Amtshandlungen, die mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang mit den außerordentlichen Verhältnissen aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 stehen, keine Verwaltungsabgaben zu entrichten sind.

• Die Änderung des Tourismusgesetzes ermöglicht es den Gemeinden, von der Datenübermittlung nach § 48b Abs. 2a Bundesabgabenordnung Gebrauch zu machen: Damit können Daten zur Vermittlung von Unterkünften über Plattformen (z.B. AirBnB), welche die Plattformbetreiber nach dem Umsatzsteuergesetz aufzuzeichnen haben, an die Gemeinden übermittelt werden.

• Die Änderung des Straßengesetzes betrifft in der Natur sichtbare Wanderwege (Pfade) ohne bauliche Anlage. Eigentümer des Grundes der Wege haben künftig zu dulden, dass Gemeinden oder in Vorarlberg bestehende Organisationen, deren satzungsgemäßer Zweck auch die Förderung des Wanderns ist, den Wanderweg erhalten und Markierungen anbringen.

• Das Pflanzenschutzgesetz wurde entsprechend neuer unionsrechtlicher Vorgaben in wesentlichen Teilen überarbeitet. Dies betrifft zum einen den Regelungsbereich betreffend Pflanzenschädlinge und zum anderen den Bereich der amtlichen Kontrolle.