"Vorarlberger Landtag hat viel bewegt"

Landtagspräsident Harald Sonderegger (ÖVP) blickt auf die Landtagsarbeit im Jahr 2018 zurück.

Heuer hat sich das Landesparlament mit insgesamt 22 Gesetzen bzw. Gesetzesänderungen sowie einer 15a-Vereinbarung befasst. “Viel konnte bewegt und erreicht werden”, führte der Landtagspräsident in seinen traditionellen Schlussworten der Dezembersitzung aus.

Er erinnerte beispielsweise an die Änderungen des Gemeinderechts, des Raumplanungs- und des Grundverkehrsgesetzes und an das neu geschaffene Gesetz zum Schutz der Bodenqualität. “Im Bildungsbereich konnten wir dem steigenden Bedarf an Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen durch die Änderungen des Kindergartengesetzes entgegenwirken”, erklärte Sonderegger.