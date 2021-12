Vorarlberger Landtag diskutiert Landesvoranschlag 2022

Am Mittwoch widmet sich der Vorarlberger Landtag am ersten von zwei Sitzungstagen dem Budget des kommenden Jahres.

Am Donnerstag, dem zweiten Tag der kommenden Landtagssitzung, erfolgt zu Beginn die Nachwahl in die Ausschüsse. Danach befasst sich der Landtag in der Aktuellen Stunde mit dem turnusmäßig von der SPÖ vorgegebenen Thema „Es ist 5 nach 12 – Pflegenotstand beenden!“