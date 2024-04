Vorarlberger Landeswallfahrtstag 2024

Am Dienstag, den 30. April 2024, gibt es um 20.00 Uhr bereits eine musikalische Einstimmung mit dem Jubiläumskonzert des Chor Shalom in der Basilika Rankweil. Der Vorarlberger Landeswallfahrtstag am 1. Mai wird dann mit mehreren Messfeiern, einer Festmesse und einer Maiandacht zelebriert.

Angesichts der vielfältigen gesellschaftlichen Polarisierung, oft auch Hysterie, haben wir das Leitwort "Verbundenheit stärken" gewählt.

Mögen viele Mitfeiernde durch den vertrauensvollen Blick auf die Gottesmutter, durch Gebet, Gesang, schöne Musik und den Segen Gottes Lust bekommen, die Verbundenheit zueinander und die Freude am Miteinander zu stärken.

Selbstverständlich ist der Liebfrauenberg nicht nur am 1. Mai ein gewinnendes Wallfahrtsziel. Gerne helfen wir mit, wenn Pfarren oder Gruppen auch unter dem Jahr eine Wallfahrt oder einen spirituell geprägten Ausflug zur Basilika, der St.-Michaels-Kirche und den schönen Plätzen und Gärten machen möchten.



Dienstag, 30. April 2024

20.00 Uhr Musikalische Einstimmung - 40 Jahre Chor Shalom – Happy together