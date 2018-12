Vorarlberger Landesverwaltung wird ab 2019 klimaneutral

Bregenz - Die Vorarlberger Landesverwaltung will sich ab 2019 klimaneutral organisieren.

In den nächsten Jahren wird der CO2-Ausstoß in der Landesverwaltung minimiert, nicht vermeidbare Emissionen werden durch Zahlungen in Energieautonomie-Projekte ausgeglichen. “Vorarlberg war in Sachen Energieautonomie Pionier, jetzt wollen wir erneut die Spitzenposition einnehmen”, so Landesrat Christian Gantner (ÖVP).