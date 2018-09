Vorarlberger Landeshauptmann Wallner holt Martina Ess in den Bundesrat

Einstimmig nominierte diesen Montag der Landesparteivorstand der Vorarlberger Volkspartei die 38-jährige Kommunikationsberaterin Martina Ess zur Nachfolgerin von Bundesrat Edgar Mayer, der mit Ende September sein Mandat zurücklegen wird.

“Fachfrau in Bildungsfragen”

„Ich freue mich“, so Landesparteiobmann Markus Wallner, „dass Martina Ess ihre Bereitschaft erklärt hat, dieses Amt zu übernehmen. Ich bin mir sicher, dass Martina Ess die Interessen unseres Bundeslandes in Wien engagiert vertreten wird. Sie ist eine echte Fachfrau in Bildungsfragen und beim Thema Familie. Beides Themen, in denen Bund und Länder eng kooperieren müssen. Edgar Mayer danke ich für sein jahrzehntelanges Engagement für unser Land. Er hat stets die Interessen Vorarlbergs im Auge gehabt, auch gegen Widerstände in der eigenen Fraktion“, betont Wallner.