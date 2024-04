Vorarlberger Labor erforscht gesundheitsfördernde Wirkung von Cannabis

In Dornbirn untersucht das molekularbiologische Labor des VIVIT die potenziellen gesundheitlichen Vorteile von Cannabidiolsäure aus der Cannabispflanze, unterstützt durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG).

Die gesellschaftliche und medizinische Betrachtungsweise von Cannabis hat sich in den letzten Jahren erheblich gewandelt. Vor allem die möglichen gesundheitlichen Vorteile rücken zunehmend in den Fokus der Forschung. Die Cannabidiolsäure (CBDA), eine Hauptsubstanz der Cannabispflanze und Vorstufe von Cannabidiol (CBD), steht dabei besonders im Mittelpunkt zweier Projekte, die vom molekularbiologischen Labor des VIVIT in Dornbirn durchgeführt werden. Diese Forschung wird von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) mitfinanziert.