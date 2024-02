Vorarlberger Kulturwissenschafter Bernhard Purin gestorben

Der Direktor des Jüdischen Museums München, der österreichische Kulturwissenschafter Bernhard Purin, ist im Alter von 60 Jahren unerwartet gestorben.

Mit der Kamera durchs ehemalige Jüdische Viertel

Purin wurde 1963 in Bregenz geboren. "Schon als Schüler durchstreifte er mit der Kamera das damals desolate ehemalige Jüdische Viertel der unweit gelegenen Stadt Hohenems", hieß es in einem Nachruf. Nach einem Studium der Empirischen Kulturwissenschaften und der Neuen Geschichte in Tübingen arbeitete er 1990 und 1991 als Projektleiter am Aufbau des Jüdischen Museums Hohenems und veröffentlichte sein erstes Buch über die Geschichte der Hohenemser Nachbargemeinde Sulz. 1992-95 war er Kurator am neu gegründeten Jüdischen Museum Wien und initiierte das "Wiener Jahrbuch für jüdische Geschichte, Kultur & Museumswesen".