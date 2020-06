"Vorarlberger Kulturpicknick" als neues Freiluftformat

Picknickdecke, Proviant und eine App - das sind die wesentlichen Bestandteile des neuen Veranstaltungsformats "Vorarlberger Kulturpicknick", das im Sommer 2020 ein pandemiegerechtes Kulturprogramm ermöglichen soll.

Das von Bodensee-Vorarlberg Tourismus entwickelte Konzept will Gastgebern, Veranstaltern, Künstlern und bis zu 50 Gästen Sicherheit geben und so Freiluft-Kulturgenuss bieten.

"Events Vorarlberg App"

"Kleiner, feiner Kultursommer"

Von Juli bis September soll mit dem Kulturpicknick Einheimischen und Gästen landesweit ein "kleiner, feiner Kultursommer" ermöglicht werden, so Initiator Urs Treuthardt, Geschäftsführer von Bodensee-Vorarlberg Tourismus. Zugleich stärke man damit die Zusammenarbeit von Kultur und Tourismus. Geplant sind in dem Format etwa eine Aufführung der Theatergruppe Café Fuerte von "Die Wand" in St. Arbogast (11. Juli), ein "Konzert für Grille, Streicher und Publikum" am Gutshof Heidensand in Lustenau (13. August), sowie im Bregenzer Hotel Schwärzler eine "tea time" mit Einblicken ins royale Leben von Lisbeth Bischoff (12. Juli) und ebendort eine Lesung mit Monika Helfer aus ihrem Buch "Die Bagage" (30. August).