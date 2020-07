Vorarlberger Kompositionspreis 2020 geht an Johanna Doderer

Johanna Doderer erhält den mit 10.000 Euro dotierten Vorarlberger Kompositionspreis 2020.

Die alle zwei Jahre vergebene Auszeichnung an die 1969 in Bregenz geborene Künstlerin werde am 5. Oktober im Rahmen eines Festakts im Vorarlberger Landhaus überreicht, informierte die Vorarlberger Kulturlandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) am Freitag. Der Preis geht erstmals an eine Komponistin.

"Neoromantischer" Kompositionsstil

Arbeit an achter Oper

Johanna Doderer, Urgroßnichte des Schriftstellers Heimito von Doderer, wuchs in Vorarlberg auf und verließ mit 17 Jahren die HTL zugunsten eines Klavierstudiums. Ihre ersten Kompositionen entstanden während ihres Studiums am Vorarlberger Konservatorium in Feldkirch. In der Folge ging sie nach Graz, dann nach Wien, wo sie seit 20 Jahren freischaffend lebt. In den vergangenen Monaten habe sie sich auf die Arbeit an ihrer achten Oper konzentriert, dabei wirkte sie eng mit Peter Turrini zusammen, der bereits das Libretto für ihre Oper "Schuberts Reise nach Atzenbrugg" verfasste. 2014 erhielt sie für ihre Oper "Der leuchtende Fluss" nach einem Libretto von Wolfgang Hermann den Ernst-Krenek-Preis. Im April 2020 hätte die Auftragsoper "Schuberts Reise nach Atzenbrugg" am Münchener Gärtnerplatztheater Uraufführung feiern sollen, dort ging bereits 2016 die Uraufführung ihrer Oper "Liliom" über die Bühne.