Vorarlberger "Klimaticket vmobil" kostet zum Start 355 Euro.

Öffi-Fahren in Vorarlberg wird noch günstiger: Ab dem 1. November können Bus, Bahn, Fahrradboxen und Carsharing von Jahreskartenbesitzern um 355 Euro jährlich genutzt werden.

Das erklärten Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Landesrat Johannes Rauch (Grüne) bei der Präsentation des "günstigsten Tarifs Österreichs" am Dienstag. Der Vorverkauf für das "Klimaticket vmobil" - bisher maximo-Jahreskarte - startet am 1. Oktober.

Inklusive Carsharing und Radboxen

70.000 Vorarlberger mit maximo-Ticket

Abgesehen von der attraktiven Preisgestaltung verfolge das Land das Ziel, die Verbindungen im öffentlichen Verkehr auszubauen und in die Infrastruktur zu investieren und habe deshalb die Investitionen in diesem Bereich für das kommende Jahr erhöht, so Wallner. Außerdem fließen vom Bund zusätzliche 4,46 Millionen Euro für den öffentlichen Verkehr nach Vorarlberg. 70.000 Menschen in Vorarlberg besitzen derzeit ein maximo-Jahresticket.