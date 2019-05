Vorarlberger Kinderdorf zieht Jahresbilanz

Belastungen für erschöpfte Familien mit existenziellen Sorgen rauben Kindern Entwicklungs- und Entfaltungschancen.

Im Vorjahr wurden 3200 Kinder und deren Familien mit präventiven, ambulanten und stationären Angeboten in sieben Fachbereichen gestärkt. Der Einsatz der Kinderschutzeinrichtung gilt dabei vor allem jenen Kindern, deren Familien von Armut und Krankheit betroffen sind, die aufgrund existenzieller Sorgen erschöpft sind und denen laut Geschäftsführer Christoph Hackspiel zunehmend gesellschaftliche Solidarität entzogen wird. Als Beispiele nennt der Psychologe und Präsident der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit unter anderem Kürzungen der Sozialhilfe, die Abschaffung des Bundesgesetzes zum Schutz von Kindern und viel zu wenig Mittel für Prävention.

Staatliches Handeln zeige sich verstärkt „durch Ausgrenzung, anstatt unabhängig von Status und Herkunft auf das Wohl aller Kinder zu achten und in ihre Talente und Fähigkeiten zu investieren“. In Vorarlberg sei es in enger Kooperation mit dem Land und den Gemeinden, aber auch durch breite Unterstützung der Bevölkerung möglich, dringend notwendige Beziehungsnetzwerke aufzubauen und möglichst frühe Hilfestellungen umzusetzen. „Der Schutz von Kindern kann nur gelingen, wenn wir uns alle verantwortlich fühlen“, sagt Christoph Hackspiel.