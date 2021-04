Vorarlberger Kinderdorf: Training für Menschlichkeit gestartet

Im ganzen Land schwärmen Jung und Alt aus, um Spendenaufrufe für das Vorarlberger Kinderdorf zu verteilen. Jede Spende zählt, um Kindern neuen Lebensmut zu geben.

Wirkungsvolle Hilfe

Die Spenden kommen Kindern zugute, die in vielfach belasteten Familien aufwachsen oder nicht mehr bei ihren Eltern leben können. "Wir wollen diese Kinder ermutigen und bestärken, damit sie ihren Platz finden und ihre Talente ausschöpfen können", erklärt Verena Dörler, Bereichsleiterin des Kinderdorfs Kronhalde, dem ein Teil des Spendenaufkommens zugute kommt. Auch viele wirkungsvolle Programme zur Förderung und Stärkung von Kindern werden dank der Unterstützung der Bevölkerung umgesetzt. Darüber hinaus kann die Ehemaligenbetreuung dank Spenden Kinderdorfkinder in die Selbstständigkeit begleiten und ihnen auch nach der Volljährigkeit in schwierigen Situationen zur Seite stehen.

Positive Perspektiven

Jede Spende zählt

Seitens des Vorarlberger Kinderdorfs hofft man, dass die Neuauflage der Haussammlung so vielversprechend weiter geht und die Aufrufe auch tatsächlich zum Spenden bewegen. Denn jede Spende hilft mit, um Kinder zu stärken und am Netzwerk der Solidarität zu knüpfen. Wer keinen Anhänger an der Haustür findet, kann für das Vorarlberger Kinderdorf unter www.vorarlberger-kinderdorf.at auch einfach online oder auf das Spendenkonto IBAN: AT 60 5800 0000 1103 0114 BIC: HYPVAT2B bei der Hypo Vorarlberg spenden. Alle Infos: 05574/4992-19, chancengeber@voki.at.