Vorarlberger Kinderdorf: Fast 3000 Kinder unterstützt

Das Vorarlberger Kinderdorf präsentiert den aktuellen Jahresbericht. Fast 3000 Kinder wurden auf vielfältige Weise unterstützt.

Verschärfungen für Familien

„Mehr Kinder, die alle Systeme sprengen“

Auch in den stationären Bereichen stiegen die Anforderungen. „Verstärkt erleben wir massiv verunsicherte Kinder und Jugendliche, die sich über alle Regeln des Zusammenlebens hinwegsetzen“, berichtet Verena Dörler, die das Kinderdorf Kronhalde leitet. 2017 wurden 76 Kinder und Jugendliche in Kinderdorffamilien und familiären Wohngruppen betreut. 245 Kinder fanden in Pflegefamilien ein neues Zuhause, 31 Säuglinge und Kleinkinder für im Durchschnitt drei Monate in privaten Krisenpflegefamilien. In der Paedakoop hatten 82 Kinder und Jugendliche die Chance, die massiven Schwierigkeiten in ihrem sozialen Umfeld zu überwinden.