Vorarlberger Kfz-Händler sehen sich in prekärer Lage

Schwere Umsatzeinbrüche und Lieferengpässe machen die aktuelle Situation für zahlreiche Betriebe existenzbedrohend. Die Lage werde sich wohl noch weiter verschärfen.

Die Vorarlberger Fahrzeughändler sehen ihre Branche in einer prekären Lage. "Der Markt bis Mai ist - im Vergleich mit dem bereits sehr schlechten Jahr 2021 - um über 20 Prozent eingebrochen", so Fachgruppenobmann Rudi Lins am Donnerstag in einer Aussendung. Durch die Lieferengpässe werde die Situation für zahlreiche Betriebe noch heuer "existenzbedrohend", man brauche dringend staatliche Unterstützung, zumal sich die Lage weiter verschärfen werde.