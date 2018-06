Vorarlberger kaufen deutlich weniger Diesel

Der Dieselskandal hat auch in Vorarlberg Auswirkungen. Beim Neuwagenkauf entscheiden sich immer mehr gegen Dieselautos, wie eine aktuelle Analyse zeigt.

„Diesel, nein danke“, sagen in Vorarlberg immer häufiger Käufer von Neuwagen. 40 Prozent der in den ersten fünf Monaten neuzugelassenen Pkw haben einen Dieselmotor, im Vorjahr waren es zur gleichen Zeit 53 Prozent, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Im Jahr 2015 waren noch 57 Prozent der Neuwagen Diesel-Pkw. Die Käufer reagieren auf den Dieselskandal. Den niedrigsten Dieselanteil bei den Neuwagenkäufen weist der Bezirk Bregenz mit 39 Prozent auf, im Bezirk Dornbirn hatten 40 Prozent der Neuwagen einen Dieselmotor und in den Bezirken Bludenz und Feldkirch jeweils 41 Prozent.