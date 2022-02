Vorarlberger Jungpolitik: Solidarität mit der Ukraine

Junge ÖVP, Junge SPÖ, Grüne Jugend und Junge Liberale NEOS laden zur Friedenskundgebung ein. Kundgebung am Sonntag, 17 Uhr, Festspielplatz Bregenz.

Hintergrund der Kundgebung ist die aktuelle Situation in der Ukraine. Die Kundgebung richtet sich an Zivilgesellschaft wie auch an die Politik.