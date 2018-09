Vorarlberger Jäger wollen genauere Zahlen zum Wildbestand

Wie viele Wildtiere verträgt Vorarlberg und wie soll man diese zählen? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Landwirtschaftskammer und die Vorarlberger Jägerschaft.

Beim Symposium “Neue Wege der Wildbestandserhebung” in der inatura Dornbirn stand besonders die Frage der erfolgreichen Zählung des aktuellen Wildbestandes im Raum. “Ein effektives Wildtier-Monitoring und damit eine genaue Zählung der Stückzahlen sind entscheidend, um das sensible Gleichgewicht der Natur zu erhalten”, erklärt Landesjägermeister Christof Germann. Denn zu große Stückzahlen an bestimmten Wildtierarten birgt nicht nur Risiken für den Wald, sondern durch Futterkonkurrenz auch für die Wildtiere selbst. Gleichzeitig müsse darauf geachtet werden, dass ein gesunder Bestand der Wildtiere in gewissen Regionen erhalten bleibe.