Vorarlberger Impftage: Schon über 16.000 Impfungen

Exakt 16.253 Impfungen wurden im Laufe der vergangenen Woche (8. bis 14. November) auf der Landesimpfplattform dokumentiert. Knapp 10.000 Personen erhielten ihre Auffrischungsimpfung, während rund 5.000 sich für die Erstimmunisierung entschieden.

In den beiden Impfzentren in Bregenz und Nenzing wurden in Summe 10.205 Personen geimpft, davon wurden 2.458 Erst- und 7.052 Auffrischungsimpfungen durchgeführt. Zusätzlich wurde auch weiter in den eingerichteten Impfkojen in vier großen Vorarlberger Einkaufszentren und in den ärztlichen Ordinationen weiter geimpft. In den Einkaufszentren wurden 3.716 Dosen verabreicht, davon wiederum 2.060 für Erst- und 1.368 für Drittimpfungen.