Vorarlberger Hauspreise stiegen um 11 Prozent an

Einfamilienhäuser in Vorarlberg haben sich gegenüber dem Vorjahr um 11,1 Prozent verteuert. Im ersten Halbjahr lag der Preis für ein typisches Einfamilienhaus bei 458.602 Euro. Österreichweit kostet ein Einfamilienhaus 248.689 Euro.

Am teuersten sind Einfamilienhäuser österreichweit in Kitzbühel mit knapp 1,2 Mio. Euro. Am günstigsten sind Einfamilienhäuser im Weinviertel und im Waldviertel, danach folgt der Bezirk Güssing im Südburgenland.