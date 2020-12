Vorarlberger Handel ist bereit für den „Restart“

Nach dem Lockdown startet der Vorarlberger Handel am Montag in die Weihnachtssaison.

Mit dem zweiten Adventsonntag sollte das Weihnachtsgeschäft schon längst begonnen haben. Aufgrund des Corona-Lockdowns startet der Vorarlberger Handel in diesem Jahr aber verspätet in die Geschenke-Saison und kann erst ab Montag, 7. Dezember seine Geschäfte wieder aufsperren.

"Schritt zurück in die Normalität"

Die verordnete Zwangspause war besonders für jene Branchen fatal, die in der Vorweihnachtszeit den größten Umsatz erzielen, wie Uhren-, Schmuck-, Spielwaren und Bücherhandel sowie Parfümerien. Umso mehr wird nun der Wiedereröffnung entgegengefiebert. "Das Ende des harten Lockdowns ist ein Schritt zurück in die Normalität. Für die Geschäfte, die jetzt doch noch Umsätze im Weihnachtsgeschäft lukrieren können, ist das überlebenswichtig", berichtet Carina Pollhammer, Obfrau der Sparte Handel in der WKV in einer Aussendung. Der Lockdown sei zu einer Unzeit gekommen.