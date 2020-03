Vorarlberger Gartenjahrbuch

Lust auf die nahende Gartensaison? Das beliebte Buch rund um die Freuden und Herausforderungen des Gartens findet auch in 2020 seine Fortsetzung.

Der übersichtliche Gartenkalender gibt Tipps zu geeigneten Zeiten zum »Gärteln« und zu wichtigen Terminen in Vorarlberg. Experten und Gartenliebhaber bieten Blicke hinter ihre Kulissen, besondere Vereine aus dem Ländle und Projekte für Vorarlberger werden vorgestellt, Rezepte zum Kochen, für die Haut sowie für die Gesundheit animieren zum Ausprobieren. Wer sich selbst oder einem Gartenliebhaber eine Freude machen möchte, wird im Buchhandel fündig oder kann Exemplare über agentur@rmgrafik.at bestellen. Nähere Informationen unter www.facebook.com/gartenjahrbuch .

Dieses Buch serviert Gartenliebhabern ein reiches Potpourri verschiedenster Themen und Menschen rund um die Natur, insbesondere in Vorarlberg. In seinem Kalenderteil zeigt es Tag für Tag auf, wann der richtige Zeitpunkt zum Säen und Setzen, Jäten und Pflegen oder Ernten und Schneiden ist. Das Beste: All dies kommt nicht nur dem eigenen Wohlbefinden und der Gesundheit zugute, sondern auch den Insekten sowie anderen Tieren und damit letztlich unserem Klima.