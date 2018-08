Vorarlberger FPÖ: Bitschi begrüßt Kopftuchverbot in Kindergärten!

Wie am Freitag bekannt wurde, will die österreichische Regierung in Kindergärten künftig das Tragen von Kopftüchern verbieten. FPÖ-Landesobmann Christopf Bitschi begrüßt diese Entscheidung, wie er in einer Aussendung mitteilt.

Kritik an den heutigen Aussagen von Landeshauptmann Markus Wallner zum Kopftuchverbot übt FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi. Wallner habe das Kopftuchverbot als „nicht relevant“ bezeichnet. „Der Landeshauptmann macht das, was er immer macht. Er probiert Probleme im Land klein- und schönzureden. Damit bringen wir unser Land aber nicht weiter“, spricht Bitschi in einer Aussendung Klartext.