Vorarlberger Forstarbeiter muss mit Winde geborgen werden

Raggal - Ein 34-jähriger Förster zog sich bei einem Arbeitsunfall in Raggal Schulterverletzungen zu.

Am Mittwoch war ein 34-jähirger Förster aus Andelsbuch mit Markierungsarbeiten für Abholzungen in einem Waldgebiet in Raggal beschäftigt. Während diesen Markierungsarbeiten rutschte der 34-jährige in dem sehr unwegsamen Gelände aus und zog sich Schulterverletzungen unbestimmten Grades zu.