Vorarlberger Feuerwehrverband: Neue Bezirksvertreter gewählt

Rankweil - Im Rhythmus von 5 Jahren wählen die Feuerwehren ihre Vertreter in der Verbandsleitung.

„Einmal jährlich treffen sich die Delegierten der Vorarlberger Feuerwehren zu einer Tagung, bei welcher üblicherweise ein Erfahrungsaustausch gepflegt wird. In diesem Jahr haben wir neben dem Erfahrungsaustausch unser Jahresmotto ‘Bildung’ und die Neuwahlen der Funktionäre in den Mittelpunkt gestellt“, sagt Landesfeuerwehrinspektor Hubert Vetter bei der Tagung in Rankweil.