Vorarlberger Familienunternehmen bündeln Kräfte

Gerade in dieser schwierigen Zeit ist die gegenseitige, regionale Unterstützung sehr wichtig. Dazu haben sich die Vorarlberger Traditionsunternehmen Sutterlüty und Gerster für eine "b’sundrige" Aktion zusammen geschlossen.

Ab 21. Mai 2020 können mit der Sutterlüty Vorteilskarte exklusiv 100 Fahrzeuge "zum Sensationspreis erworben werden", heißt es in einer Aussendung von Sutterlüty. Gegen Vorlage der Vorteilskarte erhalten interessierte Kunden an der Sutterlüty-Kassa einen Vorteils-Bon für die Aktion. Die Sutterlüty Vorteilskarte kann an der Kassa im Ländlemarkt oder online auf www.sutterlüty.at beantragt werden.