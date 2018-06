Vorarlberger Ex-Soldat wegen Verhetzung vor Gericht

Schwarzach - Der Fall machte bereits im Mai 2017 erste Schlagzeilen: Nach einer Anzeige des Vorarlberger Militärkommandos begannen die Mühlen der Justiz gegen einen 42-jährigen Unteroffizier zu mahlen.

Peinliche Angelegenheit

Der Deliktreigen soll sich laut Anklage vom Jänner bis März 2017 während des Assistenzeinsatzes im burgenländischen Wulkaproderstdorf ereignet haben. So wäre es konform gewesen, den Prozess am Landesgericht Eisenstadt zu verhandeln. Ursprünglich war das auch so vorgesehen. Da die peinliche Angelegenheit jedoch im Sprengel des Militärkommandos Burgenland über die Bühne ging und es sich bei dem Beschuldigten um einen Vorarlberger handelt, drängte das dortige Kommando auf ein Abschieben der leidigen Sache ans Landesgericht Feldkirch, so wie es dann vom Obersten Gerichtshof auch entschieden wurde. Der Prozess findet am 2. Juli in Feldkirch statt.