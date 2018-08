Vorarlberger Druckerei Thurnher bekam größten Einzelauftrag in der Firmengeschichte

Anfang 2018 setzte die Vorarlberger Druckerei Thurnher den größten Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte um: 40.000 Magazine des Oldtimer-Reports ‚The Key‘ mit 168 Seiten.

Einer der bedeutendsten Abnehmer ist Lamborghini. Hinter dem Auftaggeber von The Classic Car Trust steht Fritz Kaiser, ehemaliger Mitinhaber des Formel-1-Rennstalls Sauber und heute begeisterter Classic-Car-Sammler.

40.000 168-seitige Magazine in nur drei Wochen

Die Auflage von ‚The Key‘ beläuft sich auf insgesamt 40.000 Exemplare. Die Druckerei Thurnher produzierte diese Stückzahl in weniger als drei Wochen. „Beim Endprodukt handelt es sich um einen Offsetdruck. Aufgrund des geringen Zeitfensters, haben wir uns aber noch zusätzlich für eine kleinere Vorabauflage im Digitaldruck entschieden. Seit 2017 besitzen wir eine hochmoderne ‚HP Indigo 12.000 Digital Press‘, die es uns erlaubt, unter anderem Bücher und Magazine in Offsetqualität in kleinen und mittleren Auflagen kostengünstig, schnell und effizient zu produzieren“, erklärt Johannes Thurnher, Geschäftsführer der Druckerei Thurnher.