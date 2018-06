Vorarlberger Dialekt: Kennen Sie die Bedeutung dieser Wörter?

Kennen Sie "orab", "schballa" oder "lägala"? Testen Sie ihr Wissen jetzt im VOL.AT-Dialekt-Quiz!

Der Dialekt in Vorarlberg ist etwas ganz besonderes, denn er unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde und von Tal zu Tal. Im Norden Vorarlbergs heißt der Stein beispielsweise “Schtoa”, im Vorderen Bregenzerwald “Schtui” und im Mittleren und Hinteren Bregenzerwald “Schtua”. Die Bludenzer sagen “Schtaa”, die Montafoner “Schtee” und die Kleinwalsertaler “Schtei”.

Dialekt-Quiz Über die Jahrhunderte sind im Land insgesamt zwölf Dialekträume entstanden. Die Ursprünge des Vorarlberger Dialekts gehen auf das frühe Mittelalter zurück, als die Germanen das Land besiedelten.

Wie fit sind Sie im Ländle-Dialekt? Kennen Sie “orab”, “schballa” oder “lägala”? Testen Sie jetzt ihr Wissen in unserem VOL.AT-Dialekt-Quiz.

