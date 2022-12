Vorarlberger Designerin mit Modegala in Spanien

Die Vorarlberger Designerin ist Teil einer großen Modegala auf der spanischen Trauminsel Teneriffa. Am 28. Dezember findet dort die "Tenerife Fashion Winter" statt. Als Gäste angekündigt haben sich unter anderen auch ein Verwandter des englischen Königshauses.

Hochkarätige Gäste angekündigt

Der "Tenerife Fashion Winter" wird in einer der angesehensten Event-Location der kanarischen Insel stattfinden, in der berühmten Villa Cortes beim Playa Las Americas. Für das Make Up wurde extra die bekannte spanische Visagistin Macu Gonzalez verpflichtet, bei den Gästen haben sich neben der spanischen Modeszene und Insel-Prominenz auch einige hochkarätige internationale Gäste angekündigt: So haben unter anderem ein Mitglied der belgischen Regierung und sogar ein Verwandter des englischen Königshauses ihr Kommen angekündigt.

Die Vorarlberger Designerin Alexandra Kegele ist Teil der großen Modegala. Bei der Veranstaltung "Tenerife Fashion Winter" ist sie eines der Highlights des Events, das insgesamt mit drei internationalen Designern statt findet. Neben Kegele sind das Florian Adelon und Lucia Guggenberger.

Topmodels werden extra zur Show eingeflogen

Alle Models stammen von "1 st Place Models", der spanisch-amerikanischen Modelagentur, deren Inhaber der Krumbacher Modelmanager Dominik Wachta ist. Wachta hat seinen Zweit-Wohnsitz auf Teneriffa. Neben zahlreichen spanischen Models, wie dem bekannten spanischen Aushängeschild der Agentur Jessica Arias Gonzalez, wird sogar das international erfolgreiche burgenländische Topmodel Leni Föger extra zur Show eingeflogen. Föger war bereits in New York und Mailand gebucht, als einziges österreichisches Model lief sie dieses Jahr bei der Mailänder Fashionweek, shootete zudem für Philipp Plein mit Fotograf Michael Lehner und wird zusammen mit der Vorarlbergerin Linda Hiller im Jänner das neue Kampagnengesicht für Roberto Cavalli in Österreich.

First Face der Modegala auf Teneriffa wird das spanische Topmodel Jessica Arias Gonzalez. ©Michael Wittig

Das burgenländische Topmodel Leni Föger läuft für die Vorarlberger Designerin Alexandra Kegele beim "Tenerife Fashion Winter" Event. ©The Van Helden

Leni Föger. ©The Van Helden

Modegala und Insel-Urlaub

Designerin Alexandra Kegele fliegt ebenfalls extra nach Teneriffa und kombiniert die Modegala gleich mit einem Urlaub auf der Insel des ewigen Frühlings. Während in Österreich Minusgrade drohen, hat man auf Teneriffa momentan bis zu 27 Grad. Das schöne Wetter will man nutzen, also steht auch ein Shooting mit spanischen Models von "1 st Place Models" am Programm und Modelmanager Wachta hat versprochen, auch ein bisschen Tourguide zu spielen und seiner Landsfrau einige schöne Flecken der Insel zu zeigen.