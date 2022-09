Vorarlberger Cartellverband feierte im Bregenzerwald

Am vergangenen Wochenende stieg in Egg und Mellau das diesjährige VCV-Fest.

Egg/Mellau. Der Vorarlberger Cartellverband ist ein Zusammenschluss, aller in Vorarlberg lebenden Aktiven, als auch Alten Herren des ÖCV, des Österreichischen Cartellverbands. Der ÖCV ist der Verband von farbentragenden katholischen Studentenverbindungen und ist mit rund 13.000 Mitgliedern der größte Akademikerverband Österreichs.

Attraktives Programm in Egg und Mellau

Zum alljährlichen Fest lud der Vorarlberger Cartellverband nun am vergangenen Wochenende in den Bregenzerwald und die rund 300 Besucher bekamen in Egg und Mellau ein attraktives Programm geboten. Beim Begrüßungsabend im Löwensaal Egg bereiteten die drei Musiker Ulrich Troy und seine Cousins Richard und Jos Natter als „Hanskaspas Enkel“ zusammen mit dem Rezitator Gotthard Bilgeri den Gästen einen höchst vergnüglichen Festauftakt.

Festkommers prominent besucht

Bei der gemeinsamen Messe in der Mellauer Pfarrkirche Heiliger Antonius der Einsiedler am Sonntag stellte VCV-Seelsorger Dompfarrer Fabian Jochum das Evangelium vom verlorenen Sohn in den Mittelpunkt seiner Predigt. Den anschließenden Festkommers im Gemeindesaal leitete der Student und Senior der KÖHV Leopoldina, Paul Dunst. Worte der Anerkennung für die Tätigkeit des Cartellverbandes in Vorarlberg sprachen der Mellauer Bürgermeister Tobias Bischofsberger, der Obmann des Oberschwäbischen CV, Egon Gmeiner und Univ.-Prof. Dr. Etienne Wenzl aus. Der Festkommers war dabei sehr gut und prominent besucht und so sah man unter anderem Landtagspräsident Harald Sonderegger, Landesrätin Martina Rüscher, den ÖVP-Vizeklubobmann Thomas Winsauer und Altnationalrat Gottfried Feuerstein. VCV-Obmann Robert Mayer dankte in weiterer Folge dem Bregenzerwälder CV für ein gelungenes Fest.

Vortrag von Primararzt Lingg