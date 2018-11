Vorarlberger BÖMA Maschinenbau GmbH insolvent

Die BÖMA Maschinenbau und Automatisierung GmbH in Alberschwende ist zahlungsunfähig.

Am Landesgericht Feldkirch wurde am Mittwoch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Den Passiva von 2,3 Mio. Euro stehen Aktiva in Höhe von 630.000 Euro gegenüber, meldete der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870). 23 Dienstnehmer und 125 Gläubiger sind betroffen.